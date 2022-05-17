Россия в марте сократила вложения в US Treasuries почти вдвое

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в марте сократились на $1,75 млрд по сравнению с предыдущим месяцем - до $2,003 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец марта РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $2 млн, как и месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до $2,001 млрд по сравнению с $3,751 млрд в феврале.

Япония в марте осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, хотя ее вложения уменьшились на $74 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 232,4 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, снизил портфель US Treasuries на $15,2 млрд - до $1 трлн 39,6 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($634,9 млрд), на четвертой строчке осталась Ирландия ($315,9 млрд), далее следует Люксембург ($300,8 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Каймановы острова, Швейцария, Бельгия, Франция и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в марте уменьшился на $97,3 млрд и составил $7 трлн 613,6 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 66,7 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне введения антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.