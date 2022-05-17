Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,2%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций из-за конфликта Россия-Украина. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,1-1,2%, приблизившись к уровням 2400 и 1200 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2390,45 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1188,52 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 63,64 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+2,1%), акции "Яндекса" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,5% "префы"), Сбербанка (+1,2% и +1,2% "префы"), "Магнита" (+1,2%), UC Rusal (+1,2%), Polymetal (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%).

Подешевели акции "МТС" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Новые пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза приведут к проблемам с продовольствием в самой Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон во вторник улучшился, что может воодушевить покупателей. Эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается (в Шанхае три для подряд не найдено новых случаев заражения COVID-19), что является важным достижением, которое может намекать на скорое послабление ограничительных мер.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что оказать влияние на рынки во вторник могут заявления руководителей ФРС и ЕЦБ. Отчетность ритейлеров и статистика по розничным продажам в США могут не оправдать положительные ожидания инвесторов из-за высокой инфляции с начала года, ввиду чего вероятно сохранение давления продавцов на глобальных рынках.

Рынок акций РФ в начале торгов может продолжить расти ввиду отсутствия негативных новостей. Лучше рынка могут оказаться бумаги нефтегазовых компаний, в частности, неплохая техническая картина формируется по бумагам "Газпрома". Индекс МосБиржи попробует преодолеть уровень 2400 пунктов, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и нейтральный внешний фон, в начале торгов во вторник преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг в сторону отметки 2400 пунктов. Однако в ходе торгов в случае ухудшения внешнего фона часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению.

В мире

В США накануне вырос индекс Dow Jones (+0,1%) и снизились S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,2%). В целом на рынке акций сохранилась негативная тенденция последнего времени, что было обусловлено, в частности, слабыми данными о состоянии экономик Китая и США, сообщает MarketWatch.

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% в годовом выражении после роста в марте на 5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце на 3,5%.

Розничные продажи в Китае рухнули на 11,1% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в марте. Апрельское падение стало максимальным с марта 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение на 6,1%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае упал до минус 11,6 пункта по сравнению с плюс 24,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Эксперты в среднем предполагали снижение всего до 17 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 16,5 пункта.

Тем временем, в Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 2,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса, похоже, затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель, пишет MarketWatch. Инвесторы ждут новых заявлений представителей руководства Федрезерва США, которые могут пролить свет на состояние американской экономики и дальнейшее направление монетарной политики.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены стабилизировались после ралли накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:00 по московскому времени составила $114,31 за баррель (+0,1% и +2,4% в понедельник), июньская цена WTI - $113,96 за баррель (-0,2% и +3,4% накануне).

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта близки к паритету благодаря резкому росту цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон на фоне сокращения его запасов ниже среднего уровня за пять лет.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.