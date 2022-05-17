Аналитики ждут роста профицита текущего счета платежного баланса РФ до рекордных $180 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU -Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2022 году достигнет $180 млрд, полагает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Такой показатель, подчеркивает эксперт, станет историческим рекордом.

По данным Банка России, в январе-апреле 2022 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России составило $95,8 млрд, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее ($27,5 млрд).

С учетом того, что положительное сальдо за первый квартал 2022 года было на уровне $58,2 млрд, в апреле оно достигло $37,6 млрд - это рекордный месячный показатель за всю постсоветскую историю России, комментирует Струченевский.

"Столь значительное положительное сальдо счета текущих операций обусловлено падением импорта. Согласно данным Евросоюза, в апреле его члены существенно сократили поставки в Россию. Экспорт в Россию из Китая также снизился - на 26% по сравнению с апрелем 2021 года. Последнее, скорее всего, временное явление, связанное с антипандемийными ограничениями в ряде китайских регионов. Еще одним результатом падения импорта стало увеличившееся предложение иностранной валюты в России и укрепление рубля, которое может продолжаться до тех пор, пока импорт не начнет расти", - разъясняет экономист.

Как он пишет, большой профицит счета текущих операций означает столь же большой отток капитала из страны, так как ЦБ не имеет возможности аккумулировать валовые международные резервы.

"Мы полагаем, что российские компании и банки пока ищут новые направления для инвестирования в иностранные активы в дружественных странах (т.е. странах, не присоединившихся к санкциям в отношении РФ). Таким образом, в экономике формируется запас валютной ликвидности, который позволит финансировать импорт в страну, когда появится возможность его увеличить", - говорится в комментарии эксперта.