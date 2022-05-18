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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Росспецмаш отметил рост продаж в стране отечественной сельхозтехники на 47%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года производство сельхозтехники в России выросло 12,3%, до 65,2 млрд рублей, а ее продажи на российском рынке взлетели на 46,8%, до 55,7 млрд рублей, сообщили в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Российские предприятия увеличили выпуск сельскохозяйственных тракторов на 7,7%, до 1447 штук. Выросло также производство опрыскивателей (+50,9%, до 608 штук), борон (+23,6%, до 2219), плугов (+13,9%, до 917) и сеялок (+1,75, до 1955 ). При этом на 16,2% (до 1877 единиц) снизился выпуск зерноуборочных комбайнов, на 15,5% (до 365) - зерноочистительных машин.

Экспорт сельхозтехники в I квартале, по данным Росспецмаша, показал рост на 30,2%, до 5,1 млрд руб.

По итогам апреля ассоциация зафиксировала снижение темпов роста производства и отгрузок сельхозтехники. Несмотря на положительные результаты I квартала, в Росспецмаше не ожидают рекордных показателей по итогам 2022 года.

Помимо высоких цен на металл и ставок по кредитам, что было характерно и для прошлого года, новыми сдерживающими факторами для российского рынка сельхозтехники стали перестройка логистических цепочек и необходимость поиска новых поставщиков комплектующих, констатируют в Росспецмаше.

Росспецмаш
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