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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Продажи автомобилей в Евросоюзе в апреле упали на 20,6%

Продажи Lada в апреле рухнули на 63% - до 63 машин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В апреле продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 20,6% в годовом измерении, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). В марте сообщалось о годовом спаде продаж на 20,5%.

Негативными факторами для рынка по-прежнему остаются перебои в цепочках поставок и конфликт на Украине. Вспышка коронавируса в Китае также отрицательно сказалась на показателе.

По данным ACEA, число зарегистрированных в прошлом месяце автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 684 506. На всех четырех крупнейших рынках региона были зафиксированы двузначные темпы падения: в Испании - на 12,1%, в Германии - на 21,5%, во Франции - на 22,6%, в Италии - на 33%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в апреле сократилось на 21% - до 740 533 штук.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце снизились на 27,1%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 32,1%, BMW - 20%, Mercedes-Benz - 21,2%.

Реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 18,2%, машин Lada - рухнула на 63% (до 63 автомобилей).

Японская Toyota уменьшила продажи на 3,6%. Южнокорейская Hyundai увеличила их на 10,8%, японские Honda и Mitsubishi - на 33% и 12% соответственно.

За первые 4 месяца 2022 года продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 14,4% относительно аналогичного периода 2021 года (до 2,93 млн), в Европе в целом - на 13,7% (до 3,219 млн).

АСЕА Евросоюз Китай Украина Volkswagen Stellantis Renault
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