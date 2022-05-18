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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Силуанов заявил о необходимости снижения ключевой ставки для развития бизнеса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Развитию бизнеса может помочь снижение процентных ставок, ждем от ЦБ РФ соответствующих решений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на марафоне "Новое знание".

"Самое главное - это не субсидирование (процентных ставок - ИФ), а нужно, чтобы ставки снижались. И мы все смотрим и надеемся на Центральный банк. Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю, она снижается, и мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно снижения процентной ставки", - сказал Силуанов.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Антон Силуанов
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