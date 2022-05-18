UniCredit и Commerzbank перестали осуждать объединение активов из-за событий на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA и германский Commerzbank AG в начале года рассматривали возможность слияния активов, однако переговоры об этом сорвались из-за событий на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, в начале 2022 года глава итальянского банка Андреа Орсель планировал провести неформальные переговоры о возможном объединении HypoVereinsbank - германской "дочки" UniCredit - с Commerzbank.

Первая за долгое время крупная трансграничная сделка в европейском банковском секторе могла привести к возникновению второго по величине банка Германии с активами на 785 млрд евро, 1 тысячью отделений и 48 тысячами сотрудников, пишет FT.

Однако руководство UniCredit приняло решение заняться управлением рисками, связанными с Россией, прежде чем вести переговоры о сделках, говорят ее источники.

UniCredit в первом квартале создал 1,3 млрд евро резервов на возможные потери по ссудам, эта сумма почти полностью приходится на риски в России. Российский бизнес банка зафиксировал убыток в размере 915 млн евро.

Акции UniCredit упали в цене на 27% с начала года, тогда как капитализация Commerzbank увеличилась на 4,6%.