Google Play вслед за App Store удалил приложения НТВ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Магазин приложений Google Play 18 мая удалил все мобильные приложения телеканала НТВ, сообщила пресс-служба телеканала.

Там уточнили, что приложения НТВ (НТВ, "Сегодня", 25 лет НТВ) удалены из Google Play Market во всех странах мира, включая Россию. По сведениям канала, Google заблокировал учетную запись разработчика НТВ.

6 мая НТВ сообщил об удалении своих приложений из App Store из-за контента, вредящего отдельным людям или группам лиц. Предполагалось, что ранее установленные приложения продолжат работать.