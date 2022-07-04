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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

ФАС выдала Google предупреждение

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях корпорации Google признаки злоупотребления доминирующим положением, которые выражаются в запрете использовать сторонние платежные системы для разработчиков платных приложений в Google Play, выдала компании предупреждение.

"Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google. Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки, либо заблокирована возможность его обновления" - говорится в сообщении ФАС в понедельник.

Ведомство сообщило, что выдало Google предупреждение, которое должно быть исполнено в течение месяца. В противном случае ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Google ФАС
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