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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

TCS Group сообщила о падении чистой прибыли и росте маржи в I квартале

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - TCS Group в I квартале 2022 года показала положительный финансовый результат, при этом чистая прибыль снизилась как в годовом, так и в квартальном отношении, говорится в сообщении группы.

Причиной снижения прибыли стали рост стоимости фондирования и другие факторы, отмечается в сообщении.

TCS не раскрыла точных финансовых показателей за январь-март 2022 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы в I квартале 2021 года составила 14,2 млрд рублей, в IV квартале 2021 года - 16,6 млрд рублей.

Чистая маржа (чистый процентный доход) TCS в I квартале 2022 года увеличилась в годовом и квартальном исчислении на фоне роста портфеля, несмотря на повышение стоимости фондирования, подчеркнула группа. Чистая маржа в I квартале 2021 года составляла 29,2 млрд рублей, в IV квартале 2021 года - 35,4 млрд рублей.

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Группа заявила, что в январе-марте текущего года зафиксировала значительный прирост чистого кредитного портфеля и средств клиентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по сравнению с предыдущим кварталом показатели практически не изменились.

"Группа обладает значительным запасом рублевой, валютной ликвидности и капитала, что позволит ей и далее адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 году", - говорится в сообщении.

TCS отмечает, что в I квартале текущего года она сохранила устойчивый и ликвидный баланс, существенный резерв по кредитному портфелю и значительный запас капитала.

Группа подчеркнула, что показатели ее операционной деятельности отслеживаются ежеминутно.

Общая выручка группы в I квартале 2022 года существенно выросла по сравнению с предыдущим годом и продолжила расти по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению клиентской базы.

Общее число клиентов группы на 31 марта 2022 года достигло 22,7 млн человек (в I квартале 2021 года - 14,8 млн), число активных клиентов - 15,8 млн человек (годом ранее - 10,3 млн).

Совокупный капитал группы на конец I квартала 2022 года увеличился в квартальном отношении.

В конце апреля у TCS Group сменился основной акционер: компания "Интеррос" Владимира Потанина купила 35% группы у семьи Олега Тинькова.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

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