TCS Group сообщила о падении чистой прибыли и росте маржи в I квартале
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - TCS Group в I квартале 2022 года показала положительный финансовый результат, при этом чистая прибыль снизилась как в годовом, так и в квартальном отношении, говорится в сообщении группы.
Причиной снижения прибыли стали рост стоимости фондирования и другие факторы, отмечается в сообщении.
TCS не раскрыла точных финансовых показателей за январь-март 2022 года.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы в I квартале 2021 года составила 14,2 млрд рублей, в IV квартале 2021 года - 16,6 млрд рублей.
Чистая маржа (чистый процентный доход) TCS в I квартале 2022 года увеличилась в годовом и квартальном исчислении на фоне роста портфеля, несмотря на повышение стоимости фондирования, подчеркнула группа. Чистая маржа в I квартале 2021 года составляла 29,2 млрд рублей, в IV квартале 2021 года - 35,4 млрд рублей.
Группа заявила, что в январе-марте текущего года зафиксировала значительный прирост чистого кредитного портфеля и средств клиентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по сравнению с предыдущим кварталом показатели практически не изменились.
"Группа обладает значительным запасом рублевой, валютной ликвидности и капитала, что позволит ей и далее адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 году", - говорится в сообщении.
TCS отмечает, что в I квартале текущего года она сохранила устойчивый и ликвидный баланс, существенный резерв по кредитному портфелю и значительный запас капитала.
Группа подчеркнула, что показатели ее операционной деятельности отслеживаются ежеминутно.
Общая выручка группы в I квартале 2022 года существенно выросла по сравнению с предыдущим годом и продолжила расти по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению клиентской базы.
Общее число клиентов группы на 31 марта 2022 года достигло 22,7 млн человек (в I квартале 2021 года - 14,8 млн), число активных клиентов - 15,8 млн человек (годом ранее - 10,3 млн).
Совокупный капитал группы на конец I квартала 2022 года увеличился в квартальном отношении.
В конце апреля у TCS Group сменился основной акционер: компания "Интеррос" Владимира Потанина купила 35% группы у семьи Олега Тинькова.
Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".