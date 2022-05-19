Рынок акций РФ открылся с изменениями индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшей в росте нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом раллируют акции "Сургутнефтегаза" на новостях о дивидендах за 2021 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2447,53 пункта (+0,09%), индекс РТС - 1212,3 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,1%.

Доллар просел до 63,34 рубля (-0,11 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли до 23,99 рубля (+2,5%), "префы" взлетели до 36,75 рубля (+10,4%, максимум сделок составил 40 рублей за штуку) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, с отсечкой реестра 20 июля.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что дивиденды "Сургутнефтегаза" по привилегированным акциям за 2021 год составят порядка 4,5 руб., что в среднем неплохо, но гораздо ниже по сравнению с рекордами предыдущих лет. Оценка дивидендов на обыкновенную акцию был традиционный - 0,65-0,7 рубля.

Также подросли акции "Газпром нефти" (+3,5%), "Газпрома" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), Московской биржи (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), Сбербанка (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-5,1%), акции ПАО "Полюс" (-1,4%), "МТС" (-1%), "Магнита" (-1%), "Яндекса" (-1%), расписки OZON (-1%), бумаги "НЛМК" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, на мировые рынки вернулись продажи. Сильное восстановление в последние дни от минимумов прошлой недели привело к тому, что часть инвесторов оценила более высокие уровни в ценах на акции как хорошую возможность для дальнейшего сокращения объема рисковых активов в портфелях.

На рынке акций РФ утром в четверг могут преобладать продажи, инвесторы подпадут под влияние существенного ухудшения настроений на внешних площадках. В случае сохранения негативных тенденций в течение дня к концу сессии индекс МосБиржи может отступить ниже 2400 пунктов. При этом пока можно говорить о сохранении актуальности сценария роста с целью в районе 2600 пунктов. Сигналом к его отмене может выступить отступление рынка ниже 2250 пунктов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, поводом к ослаблению рынков послужили финансовые результаты компаний потребительского сектора США за I квартал, которые подтвердили опасения относительно негативного влияния инфляции на рост расходов.

Внимание инвесторов в четверг будет направленно на публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ, а также на статистику из США (индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, продажи недвижимости на вторичном рынке).

Рынок акций РФ в четверг может взять передышку в своем восхождении. Однако вряд ли стоит рассчитывать на откат ввиду неплохих данных по дивидендам. Выход индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов является вполне вероятным, при этом опережающую динамику могут показать акции нефтегазового сектора, считает Соловьев.

В США индексы акций накануне упали на 3,6-4,7%, что стало максимальным откатом с июня 2020 года, при этом индекс Dow Jones (-3,6%) опустился до самой низкой отметки с марта прошлого года (ниже 31500 пунктов).

Это было обусловлено слабыми квартальными показателями сразу нескольких крупных предприятий розничной торговли, что усилило опасения инвесторов относительно возможной рецессии в экономике США, пишет The Wall Street Journal.

Dow Jones Transportation Average потерял за день 7,4% и завершил день на минимуме за последние 14 месяцев. При этом подешевели акции всех 20 транспортных компаний, которые входят в расчет этого индекса, включая Old Dominion Freight Line (-13%), Avis Budget Group (-12,5%) и J.B. Hunt Transport Services (-9%).

В Азии в четверг также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Объем экспорта Японии в апреле увеличился на 12,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Подъем показателя продолжается уже четырнадцатый месяц подряд.

Между тем темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 14,7% в марте. Аналитики в среднем ожидали повышения в прошлом месяце на 13,8%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены корректируются вверх после отката накануне на фоне растущих опасений возможной рецессии в США из-за быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, а также на фоне сигналов возможного ослабления Штатами санкций в отношении Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $110,37 за баррель (+1,2% и -2,5% в среду), июньская цена WTI - $110,18 за баррель (+0,5% и -2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей (до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет), при прогнозах роста на 1,4-2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей - до 11,9 млн б/с.

Накануне агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет ресурсов для добычи или экспорта нефти из этой страны.