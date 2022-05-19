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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Новак уверен, что "Северный поток 2" будет востребован в Европе в будущем

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" будет востребован на европейском рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание".

"По политическим мотивам этот проект пока заморожен. Но я считаю, что в будущем он будет востребован. Он достаточно технологичен, построен по новым технологиям - высокое давление, низкие потери, высокая экологичность. И поэтому его конкурентоспособность по сравнению с другими источниками энергии не подлежит сомнению. Европейские потребители нуждаются в дешевых и низкоуглеводных источниках, в том числе в газе. Поэтому я верю, что он будет востребован" - заявил Новак.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Северный поток 2 Александр Новак Европа
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