Новак заявил, что инвесторы неохотно вкладываются в нефтедобычу США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инвесторы неохотно вкладываются в развитие проектов по добыче нефти и газа в США, заявил вице-премьер Александр Новак на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание".

"Поскольку там пришли люди, как говорится, которые относятся к "зеленым", они не создают новых дополнительных стимулов на развитие нефтедобычи, газодобычи. В первую очередь, что сделал президент Байден? Он запретил строительство нефтепровода из Канады в США, который до этого строился. Запретили использование федеральных земель для добычи нефти и газа - то есть, проведение соответствующих аукционов. Ну естественно, там инвесторы, которые вкладывались ранее, они, на сегодняшний день, видят большие неопределенности и неохотно, скажем так, развивают добычу", - сказал он.

По мнению Новака, энергетическая отрасль США находится в состоянии стагнации. По его словам, в основном сверхприбыль американских компаний от высоких цен на нефть направляется на покрытие убытков, полученных в результате падения добычи и дефолтов, которые были в 2020 году, во время локдаунов.

"Но мы видим медленное восстановление тех потерь, которые были в результате пандемии. Например, в этом году мы ожидаем, что в США произойдет увеличение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки, что, в принципе, не так много", - заявил вице-премьер.