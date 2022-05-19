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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

"НОВАТЭК" обращается в суды Польши и ЕС из-за санкций Варшавы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" подает иски в суды Польши и Евросоюза из-за введенных Варшавой санкций в отношении компании, сообщил на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание" ее глава Леонид Михельсон.

"Три недели назад министр внутренних дел Польши издал приказ о том, что "НОВАТЭК" попадает в санкционный список. Novatek Polska (нынешнее название Novatek Green Energy - ИФ) работает уже довольно продолжительное время на польском рынке, занимает там по пропан-бутану порядка 25%, вышли на рынок СПГ. Взяли, отключили все, свет, интернет, не сказав ничего. И оставили где-то 20-25 поселков, включая больницы, школы, просто без газа. Был большой скандал. Сейчас включили", - поделился Михельсон.

"Мы естественно обратились в польский суд, сейчас обращаемся в суд ЕС. Но я думаю, эти процессы происходят "быстро" - ну (через - ИФ) 5-7-10 лет будут какие-то решения. В каждой шутке есть доля шутки. Совершено непонятные действия и не обоснованные, ничем юридически не подкрепленные. И эта тенденция развивается, она здорово напрягает", - заявил Михельсон.

Как сообщалось, 26 апреля Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "НОВАТЭК", а также в отношении его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков). Меры в отношении "НОВАТЭКа" предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской "дочки" - еще и исключение из процедур госзакупок.

НОВАТЭК Леонид Михельсон Польша ЕС
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