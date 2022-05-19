Суд ограничил добычу угля на шахте "Распадская" из-за превышений по метану

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суд на 30 суток приостановил работы по выемке угля ПАО "Распадская" (входит в Evraz), сообщил вTelegram помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

По его словам, 17 мая сибирское управление Ростехнадзора составило на предприятие протокол о том, что в очистном 5а-7-36(2) забое не обеспечена надежность электроснабжения вентилятора главного проветривания, и там скопился метан в концентрации выше предельно допустимой. Управление попросило суд временно запретить добычу угля в этом забое. Суд согласился.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора, на шахте "Распадская" из двух забоев остановили один.

В "Распадской угольной компании" (РУК, управляет угольными активами Evraz) от комментариев отказались.

Виль также сообщил, что 18 мая Ростехнадзор приостановил проведение подготовительного забоя конвейерного штрека на шахте имени Тихова (входит в "Промышленно-металлургический холдинг", ПМХ), также из-за превышения предельно допустимой концентрации метана.

Как уточнили "Интерфаксу" в ПМХ, "приостановлена проходка на одном из забоев". Таким образом, проходческие работы приостановлены частично.

Также Ростехнадзор приостановил проведение подготовительных забоев на шахте им. 7 Ноября-Новая (входит в АО "СУЭК-Кузбасс").

"Проходческий комбайн КП-21 эксплуатируется с неисправной системой взрывозащитного орошения, ленточный перегружатель Sigma эксплуатируется при трении ленточного полотна о неподвижные элементы конвейерного состава, неисправна система аэрогазовой защиты", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что допущены нарушения крепления горной выработки; ленточные конвейеры эксплуатируются в технически неисправном состоянии; не выполняются проектные решения в части проветривания горных выработок.