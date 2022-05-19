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Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов из-за проблем с поставщиком

Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов из-за проблем с поставщиком
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Harley-Davidson Inc приостановила сборку и поставки всех мотоциклов на две недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей.

"Это решение, принятое из соображений предосторожности, основано на информации, предоставленной сторонним поставщиком Harley-Davidson поздно вечером во вторник и касающейся соответствия регуляторным требованиям относительно запчастей", - говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном в четверг.

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Приостановка производства не касается мотоциклов линейки LiveWire, работающих на электроприводе.

Акции Harley-Davidson в ходе торгов в четверг падают на 7,5%. С начала года капитализация компании снизилась на 13,4%, до $5,27 млрд.

Harley-Davidson
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