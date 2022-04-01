Ford остановит выпуск Mustang в Мичигане из-за дефицита микросхем

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн Ford Motor Co. с 4 апреля на неделю приостановит производство на заводе в Мичигане, где собираются спортивные автомобили Mustang, из-за сохраняющегося дефицита микросхем.

"Глобальный дефицит полупроводников продолжает влиять на операции заводов Ford в Северной Америке", - говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Остальные североамериканские заводы компании на следующей неделе будут работать.

Предприятие во Флэт Роке, штат Мичиган, начало производить Ford Mustang 2022 года в январе, однако производство несколько раз останавливали из-за сбоев в поставках. Заводы Ford в Огайо и Кентукки также приостанавливали производство несколько раз с начала года.

Ford предупредила в отчетности за четвертый квартал в феврале, что ее производство в первом квартале текущего года, вероятно, сократится на фоне "сохраняющихся сбоев в цепях поставок".

Другой американский автопроизводитель, General Motors Co., также приостановит работу завода в Мичигане из-за недостатка компонентов, однако они не связаны с микросхемами, сообщает Automotive News.