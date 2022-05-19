Индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 2,7%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг просел по индексу МосБиржи во главе с расписками TCS Group, отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; откат сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и Сбербанка, в лидерах роста выступили "префы" "Сургутнефтегаза" (+5,1%) на новостях о дивидендах за 2021 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2436,57 пункта, индекс РТС за счет укрепления рубля вырос на 2,7%, до 1245,71 пункта (+2,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 6,9%.

Доллар к 18:50 по Москве подешевел на 1,83 рубля до 61,62 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-6,9%), OZON (-3,2%), акции "Газпром нефти" (-2,8%), Polymetal (-2,6%), "Аэрофлота" (-1,7%), "ММК" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), UC Rusal (-1,4%), "Роснефти" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Татнефти" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

"Префы" "Сургутнефтегаза" подорожали до 34,99 рубля (на старте торгов максимум сделок составил 40 рублей за штуку) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, с отсечкой реестра 20 июля.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что дивиденды "Сургутнефтегаза" на привилегированные акции за 2021 год составят порядка 4,5 рубля, что в среднем неплохо, но гораздо ниже по сравнению с рекордами предыдущих лет. Оценка дивидендов на обыкновенную акцию была традиционной - 0,65-0,7 рубля.

Также подорожали акции "Интер РАО" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,1%).

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, индекс МосБиржи из-за внешнего негатива не смог успешно атаковать психологическое сопротивление 2500 пунктов. "Бычий" настрой на российском рынке акций слабеет, для продолжения роста может потребоваться какой-то новый драйвер, возможно, улучшение дивидендных перспектив. Технически сопротивление 2500 пунктов по индексу МосБиржи может превратиться в двойную вершину. В этом случае следует ожидать очередной коррекции до 2200 пунктов. Однако пока потенциал для пробития указанного сопротивления и возможность роста до 2650 пунктов остается.

Акции Сбербанка накануне выступали в лидерах снижения, а в четверг отыграли часть просадки. Бумаги TCS Group снизились после публикации слабой отчетности и отказа от выплаты дивидендов. Точные финансовые показатели компания не раскрывала, но заявила о снижении чистой прибыли в годовом и поквартальном выражении, несмотря на значительный рост клиентской базы и расширение кредитного портфеля. Давление на акции Petropavlovsk оказала невыплата купонов по долларовым еврооблигациям сроком погашения до 14 мая. Трудности с выплатами связаны с получением средств от российских дочерних компаний.

Добыча нефти в России в апреле сократилась на 1 млн баррелей в сутки, а в мае выросла на 200-300 тыс. б/с, в июне продолжит восстанавливаться, заявил вице-премьер Александр Новак.

Ритейлер X5 Group готов переходить с расчетов в долларах и евро при оплате за импорт на расчеты в других валютах, включая рубли, юани, турецкие лиры и т.д., сообщил управляющий директор X5 Import Артем Переславцев. По его словам, с рядом поставщиков из Китая, Турции, а также стран СНГ и стран ЕАЭС компания уже перевела расчеты из долларов и евро на национальные валюты или рубли.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, рынок акций в четверг прервал 4-дневную череду сессий роста индекса МосБиржи, который весь день протоптался вблизи отметки 2430 пунктов. Это связано в большей степени с ухудшением настроений на мировых в отсутствии значимых новостей, которые бы могли придать импульс российским бумагам.

Инвесторы продавали расписки TCS Group, что связано с сообщением банка о том, что в 2022 году дивиденды выплачиваться не будут. Сектор горной добычи и металлургии выглядел безыдейно. В лидерах по темпам снижения вновь были акции Petropavlovsk, которые продолжают находиться на своих исторических минимумах. Золото в четверг превысило $1840 за унцию, что может поддержать бумаги золотодобытчиков в конце недели при отсутствии сильных негативных внешних факторов. Нефть Brent удержалась вблизи $110 за баррель, бумаги компаний нефтегазового сектора чувствовали себя неплохо. Во многом это было обеспечено рекомендацией СД "Сургутнефтегаза" выплатить дивиденды за 2021 год.

В пятницу не ожидается публикации отчётов российских компаний, которые бы могли повлиять на динамику рынка. Индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает Головинов.

В США наметилась коррекция акций после обвала среды. Опубликованная статистика по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США превысила ожидания (218 тысяч вместо прогнозных 200 тысяч), что является доводом в пользу более осторожной позиции ФРС в отношении нормализации ДКП.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,9-1,8%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,3%, S&P 500 вырос на 0,3%, Nasdaq прибавляет 1,2%).

На нефтяном рынке вечером в четверг котировки вернулись к росту после трех дней нижения. К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 1,1%, до $110,29 за баррель (-2,5% в среду), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% $110,13 за баррель (+0,5% и -2,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-12,8% и -13,2% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (-4,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,5%), "префы" "Россетей" (-4,2%), расписки EMC (-3,8%), VK (-3,6%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,6%), ПАО "СПБ Биржа" (-3,4%), GDR X5 Retail (-3,4%), акции Petropavlovsk (-3,4%), ПАО "Таттелеком" (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (+39,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+24,4% и +11,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+19,4%), расписки Qiwi (+10,4%), акции "Нижнекамскнефтехима" (+9,2% и +5,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+5,6% и +13,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,14 млрд рублей (из них 6,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").