"Газпром экспорт" подтвердил разбирательство в арбитраже с финской Gasum

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Газпром экспорт" подтвердил прекращение по ставок российского газа в Финляндию с утра 21 мая.

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Gasum о приостановке поставок газа, начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом", - заявили в "Газпром экспорте".

Gasum 17 мая сообщила российскому холдингу, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт". В "Газпром экспорте" заверили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами.

Ранее сообщалось, что Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж. Россия заявила о прекращении поставок газа в Финляндию с 21 мая. Финская госкомпания отметила, что будет поставлять своим клиентам голубое топливо из других источников - по трубопроводу из Эстонии.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.