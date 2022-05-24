Эксперт спрогнозировал "сумасшедший" спрос на зерно в мире в новом сельхозгоду

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) экспортирует более 40 млн тонн зерна, сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы. В новом сельхозгоду (начнется 1 июля) спрос на зерно на мировом рынке будет сумасшедшим, прогнозирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"В принципе через месяц сельхозгод закончится, можно подвести итоги. Мы экспортируем более 40 млн тонн зерна, полностью закроем квоту по пшенице (8 млн тонн - ИФ), и пшеницы будет много. Полагаю, что мы все-таки сможем удержаться на первом месте в мире среди экспортеров пшеницы. И это важно", - заявил Корбут на бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году" во вторник в Москве.

Отметив, что сельхозгод завершается с хорошими переходящими запасами зерна, он вместе с тем заявил, что они, "наверное, даже избыточны". "Их бы миллиона на три тонн сократить, и никаких проблем при этом не было бы", - добавил он.

"После 24 февраля у меня были ощущения, что все, экспорт остановился, но бизнес показал отличную работу, проявил профессионализм и экспорт идет. Мы экспортируем спокойно и уверенно. Кстати говоря, в Италию отэкспортировали - это при закрытии счетов и прочих мерах", - заявил он.

Однако проблема в дисконте при продаже российского зерна. "Нашу пшеницу, а это эффект санкций, берут где-то на $25-50 дешевле мировой цены. У нас всегда цена была "а-ля Франция" или выше, потому что у нас качество лучше, как правило, было. Сейчас дисконт, это те потери, которые есть, они опять ложатся на крестьянина, - считает Корбут. - Но в следующем сезоне ситуация немножко поправится, потому что экспортный спрос, я думаю, будет сумасшедшим. Мир находится в очень нервическом состоянии, и экспортный спрос очевидно будет".

Отвечая на вопрос, стоит ли в этих условиях опасаться новых ограничений экспорта зерна, Корбут заявил: "Каких мер? Запретить экспорт? Но сейчас идет, извините за грубость, поросячий визг о том, что Россия весь мир тянет в глобальный кризис и глобальный голод. Это (запрет - ИФ) приведет именно к этому. Это все будет на чужую мельницу. Политически мне представляется это неразумным. Повысить еще пошлину? В принципе можно все, что угодно, но тогда возникает вопрос продразверстки".

По его прогнозу, сбор зерна в этом году составит 128 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы. "Вполне возможно, что будет больше, хотя риски есть. У нас что-то подкормка озимых затормозилась - за неделю мая всего плюс 100 тыс. га. Да, где-то, возможно, повлияла погода. Мог бы проанализировать, сказать точно, но у нас Минсельхоз спрятал данные по ходу посевных работ, это нехорошо, это вызывает вопросы", - сказал он.

Корбут также прогнозирует, что в этом году АПК РФ увеличит производство всех зерновых и масличных культур, за исключением риса (из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае) и подсолнечника. Но проблем с обеспечением этими культурами не будет, поскольку ресурсы есть, "будет вопрос только цены".

Стартовая цена на пшеницу нового сезона, по его оценке, составит $370-390 за тонну (FOB). Это высокие цены, но это объективная реальность, отметил он, не исключив при этом возможного снижения, поскольку могут измениться показатели по Франции. "Там обещают дожди, это может повлиять на цены и фьючерсы, и на итоговый урожай", - сказал Корбут.