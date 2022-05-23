Moody's понизило рейтинг Украины до "Caa3" с негативным прогнозом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с "Caa2" до "Caa3".

"Понижение рейтингов до "Caa3" обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения России, идущего к более затяжному военному конфликту, чем первоначально ожидало агентство Moody's, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов", - говорится в сообщении агентства.

Moody's также изменило прогноз рейтинга на "негативный" и отметило, что на этом процедура пересмотра рейтинга для возможного понижения, начатая 25 февраля 2022 года, завершена.

По словам аналитиков агентства, сейчас Украина за счет международной финансовой поддержки смогла снизить непосредственные риски ликвидности, однако с этим связан значительный рост государственного долга, что, в свою очередь, может препятствовать дальнейшему доступу к финансированию для целей обслуживания коммерческого долга.

"Негативный" прогноз отражает высокую, по мнению агентства, степень неопределенности в отношении того, как будет развиваться конфликт и каковы будут его кредитные последствия. "Более затяжной военный конфликт (. . .) будет поддерживать очень высокие потребности в финансировании в течение длительного периода и приведет к дальнейшему увеличению долгового бремени. Следовательно, возмещение инвесторам в случае дефолта может быть ниже 65-80%, что соответствовало бы рейтингу ниже "Caa3", - отмечает агентство.

Moody's ожидает, что реальный ВВП Украины резко сократится в 2022 году - примерно на 35%. По мнению агентства, конфликт продолжит сдерживать восстановление значительной экономической активности на Украине до конца года. При этом, хотя Moody's полагает, что экономика страны начнет постепенно восстанавливаться с 2023 года, однако агентство ожидает некоторые "необратимые" потери ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка.

Более затяжной конфликт будет истощать финансовые ресурсы правительства Украины: Moody's оценивает потребности страны в финансировании в этом году примерно в $50 млрд (35% ВВП 2022 года) и прогнозирует рост госдолга примерно до 90% ВВП с примерно 49% на конец 2021 года.

Moody's также отмечает, что фискальная устойчивость Украины столкнется с рисками в среднесрочной перспективе из-за ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году. При соблюдении ряда условий Украина обязана платить 15% от произведенной ею дополнительной экономической продукции, если рост реального ВВП превышает 3%, и 40%, если рост реального ВВП превышает 4%. В частности, сильный рост, вызванный ожидаемым восстановлением экономики, может вызвать крупные выплаты по данным инструментам с 2026 года, когда больше не будет применяться предел выплат в размере 1% от ВВП.