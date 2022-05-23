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Gartner зафиксировал рост бюджета бизнеса на маркетинг до 9,5% от выручки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Расходы на маркетинг составили 9,5% от общей выручки американских и европейских компаний в 2022 году, показало ежегодное исследование CMO Spend Survey компании Gartner Inc.

В 2021 году этот показатель равнялся 6,4%.

Показатель за 2022 год все еще остается ниже значения до пандемии коронавируса, отмечается в исследовании. В период с 2018 по 2020 год средний объем расходов на рекламу составлял 10,9% от выручки компаний.

Исследование основывается на данных более чем 400 руководителей по маркетингу из компаний в Северной Америке, а также Западной и Северной Европы о расходах на маркетинг в текущем году, собранных в период с февраля по март. Компании относятся к разным отраслям и варьируются по размерам, однако годовая выручка большинства из них превышает $1 млрд, отмечает Gartner.

Средний уровень расходов на рекламу увеличился почти во всех опрошенных отраслях, при этом самые высокие расходы были зафиксированы в секторе финансовых услуг - 10,4% от выручки компаний против 7,4% в 2021 году. Тем временем расходы компаний-производителей потребительских товаров незначительно сократились - до 8% в 2022 году против 8,3% в 2021 году.

Агентство GroupM, принадлежащее британскому рекламному концерну WPP, в декабре спрогнозировало, что глобальные расходы на рекламу вырастут на 22,5%, до $763,2 млрд, в текущем году без учета затрат на политическую рекламу в США.

Высокий показатель инфляции в США и Европе, конфликт России и Украины, а также проблемы в цепях поставок создают препятствия для увеличения расходов на рекламу.

Проблемы в мировой экономике, вероятно, ударят по показателям многих компаний, что достаточно быстро окажет понижательное давление на расходы на рекламу, говорит директор по исследованиям маркетинговой практики Gartner Эван Макинтайр.

"Мы видели это в предыдущие годы: бюджет на маркетинг, как правило, страдает в первую очередь в период экономических проблем", - отметил он.

Gartner США Европа GroupM Украина Эван Макинтайр
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