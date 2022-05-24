Казахстан готов содействовать релокации в страну иностранных компаний, ушедших с рынка РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Казахстан готов создать условия для релокации иностранных компаний или создания совместных предприятий на фоне их ухода с российского рынка, сообщил председатель правления национальной компании Kazakh Invest, курирующей привлечение иностранных инвестиций в страну, Меиржан Юсупов.

По данным пресс-службы нацкомпании, в рамках визита вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в США казахстанская делегация провела переговоры с представителями деловых кругов Нью-Йорка и Вашингтона.

Как отметил Юсупов, многие иностранные инвесторы объявили о своем уходе или приостановке деятельности на российском рынке. "В связи с релокацией многих компаний в Казахстан выражаем готовность создать все институциональные условия для налаживания прямого взаимодействия с иностранными компаниями путем предоставления возможностей для переезда в Казахстан или открытия совместных предприятий", - цитирует пресс-служба главу Kazakh Invest.

Казахстанская делегация провела встречи с руководством компаний Boeing, Valmont Industries, Honeywell, Pfizer, Champion Foods, Paramount, SMP Robotics, LA Solar Group, Ardmore Capital, JP Morgan Chase & Company. Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

США являются одним из стратегических и крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом вложений более $55 млрд.