Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:07

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Конфискация активов таких финансовых учреждений, как Центральный банк России, является сложным юридическим вопросом, и он пока находится в стадии обсуждения, заявили в Еврокомиссии.

"Важно вспомнить, что конфисковать и заморозить авуары – это не одно и то же. В большинстве государств-членов ЕС невозможно конфисковать активы без судебного решения по уголовному делу", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

Он указал, что ЦБ России не является частной организацией, поэтому вопрос должен сначала обсуждаться в специализированной рабочей группе, рассматривающей случаи замораживания и конфискации средств. Виганд посоветовал дождаться выводов Еврокомиссии, которая будет обсуждать в среду предложение, связанное с замораживанием и конфискацией активов.

"Что определенно ясно: все меры, которые мы предложим, будут соответствовать правилам правового государства и прочим правилам, которым мы подчиняемся", - заявил представитель Еврокомиссии.

Еврокомиссия ЕС ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

Президент РФ закрепил указом сниженный лимит продажи валютной выручки

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Швейцарский концерн Sulzer решил уйти из РФ

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });