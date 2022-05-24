Производство украинского "Смарт-холдинга" упало более чем вдвое

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Производство украинской промышленно-инвестиционной группы Вадима Новинского "Смарт-холдинг" сократилось более чем вдвое. Об этом в Давосе сообщила гендиректор компании Юлия Кирьянова.

По ее словам, "суммарное падение производства в металлургии, агросекторе и добыче газа превышает 50%, однако компания жива и в будущем займется восстановлением".

Кирьянова уточнила, что в 2021 году горно-металлургический комплекс произвел 23,5 млн тонн стальной продукции и железной руды, 80% которой было экспортировано, а теперь оно упало до 8 млн тонн, 6 млн из которых будет экспортировано.

Она также напомнила, что компания владеет долей в "Метинвесте", на два меткомбината которых в Мариуполе ("Азовсталь" и "ММК им.Ильича") приходилось 53% производства стали в холдинге. По ее словам, в производстве железной руды есть проблема в блокировании экспортных каналов, из-за этого "Метинвест" не наращивает добычу.

В отношении агросектора Кирьянова прогнозирует, что производство основных экспортных культур - кукурузы и пшеницы - может сократиться соответственно на 54% и 35%. Она добавила, что агрохолдинг HarvEast из активов группы, входящий в десятку крупнейших на Украине, потерял 68% пахотных земель.

В отношении газа она сообщила о падении добычи в холдинге на 22%. "Можно ожидать, что в этом году добыча (на Украине в целом - ИФ) может снизиться на 17% - до 16 млрд кубометров", - сказала она.

"Смарт-холдинг" - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, активы которой сосредоточены в сферах горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости.