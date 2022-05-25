Ритейлер Marks & Spencer объявил об уходе из РФ

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Британский fashion-ритейлер Marks & Spencer (M&S) уходит с российского рынка.

Как говорится в сообщении компании, "M&S - это бизнес, основанный на ценностях", поэтому из-за событий на Украине "мы остановили поставки в Россию 3 марта".

"Затем мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в 31 млн фунтов стерлингов, отражающие уход из России и перебои в работе на Украине. К сожалению, наш украинский бизнес был частично закрыт под влиянием войны, и мы работаем с партнером, чтобы возобновить работу, когда это станет возможным", - говорится в сообщении компании.

В РФ и на Украине M&S работает через франчайзингового партнера. Розничные продажи в двух странах в 2021-2022 финансовом году (завершился 2 апреля) составили 102,5 млн фунтов стерлингов, вклад в прибыль до корректировок составил 5,2 млн.

В начале марта ритейлер сообщил, что приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем ООО "Марка Рус" (оператор магазинов Marks & Spencer в РФ) был нидерландский Retail International Holding B.V. (ему принадлежало 95% долей). В апреле этот пакет перешел турецкой "Марка Магазаджилык Аноним Ширкети". Оставшимися 5% долей владеют два физлица, один из которых - гражданин Турции (гражданство второго не указано).

В 2021 году выручка ООО "Марка Рус" по РСБУ выросла на 38,6%, до 7,65 млрд рублей, чистая прибыль выросла в три раза, до 1,13 млрд рублей.