Marks & Spencer увеличил полугодовую доналоговую прибыль

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 финансового года (завершпилось 1 октября) британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила доналоговую прибыль и подтвердила годовой прогноз.

За отчетные шесть месяцев прибыль M&S до вычета налогов составила 208,5 млн фунтов стерлингов ($240,7 млн) против 187,3 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная доналоговая прибыль тем временем снизилась до 205,5 млн фунтов с 269,4 млн фунтов.

Полугодовая выручка M&S выросла до 5,54 млрд фунтов с 5,11 млрд фунтов годом ранее. Выручка интернет-магазина Ocado.com сократилась на 4,2%, подразделение получило чистый убыток в 700 тысяч фунтов.

Компания по-прежнему прогнозирует положительный показатель скорректированной доналоговой прибыли по итогам 2023 фингода.

С начала 2022 года капитализация M&S рухнула вдвое, до 2,26 млрд фунтов.