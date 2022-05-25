ЦБ хочет начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах в апреле 2023 г.

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует начать тестирование цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах банков в апреле 2023 года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"По цифровому рублю мы планировали начать пилот на реальных операциях, реальных клиентах с 2024 года. Сейчас, видя, какими темпами мы идем, большая часть пилотных банков с нами находятся в тестировании пока по тестовым операциям, мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы можем начать пилот на реальных клиентах и на реальных операциях", - сообщила Скоробогатова ходе ежегодной встречи кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Он подчеркнула, что также с апреля 2023 года ЦБ хочет попробовать использовать в пилоте цифрового рубля смарт-контракты.

Цифровой рубль

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.

Ранее сообщалось, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года. В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством). Начало тестирования оплаты товаров и услуг цифровым рублем планируется начать уже осенью 2022 года.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.