Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

Фото: Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прогноз по вылову лососей в РФ в этом году ниже среднего за последние 10 лет. Если этого объема не хватит для "большого экспорта" красной икры, ее поставки могут быть ограничены, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в Санкт-Петербурге в среду.

"Дефицита икры мы не ожидаем, потому что и до этого при определенных, даже и не очень высоких, выловах мы все равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году объем (вылова - ИФ) будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, мы просто примем решение об его ограничении, - сказал он. - Для этого у нас есть все необходимые возможности и механизмы, при необходимости мы тем самым скорректируем и цены".

По его словам, пока прогноз по вылову лососей не очень оптимистичный, чуть ниже среднего за предыдущие десять лет. "Но сейчас наши научно-исследовательские суда работают непосредственно уже в районах подходов лососевых на нерест, и я думаю, что где-то к середине июня мы будем для рыбаков иметь более точный прогноз. Вполне возможно, что ситуация за это время улучшится. Пока мы для себя сделали даже более пессимистичный прогноз, чтобы в случае необходимости успеть оперативно принять те решения, о которых я ранее сказал", - заявил он.

Как сообщалось, по прогнозам ученых, вылов лососей в этом году может составить 322 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году. Традиционно основной объем лососей прогнозируется освоить в Камчатском крае - 150 тыс. тонн. В Сахалинской области рекомендовано добыть 121 тыс. тонн, в Хабаровском крае - 40 тыс. тонн. В Магаданской области прогнозируется вылов 4,46 тыс. тонн, в Чукотском автономном округе - около 3,6 тыс. тонн, в Приморском крае - 2,1 тыс. тонн.

По видам лососевых рекомендован вылов 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки, 8 тыс. тонн кижуча. Рекомендованный вылов чавычи определен в объеме 510 тонн, симы - 35 тонн.