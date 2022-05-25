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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:34

Голикова предложила создать 0,5 млн рабочих мест за счет системы долговременного ухода

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Расширение эксперимента по созданию системы долговременно ухода за гражданами позволит создать до 500 тысяч рабочих мест в экономике, заявила на заседании президиума Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это еще по сути создание новой отрасли экономики в России - системы долговременного ухода. При полной реализации этого проекта возможно, по нашим расчетам, создание до 500 тысяч новых рабочих мест как отдельной отрасли. И естественно, поскольку это отрасль экономики, то это дополнительные налоги и, в первую очередь, это налоги для бюджетов субъектов Федерации, поскольку существенную долю в оказании услуги занимает заработная плата", - сказала она.

Она напомнила, что эксперимент по созданию системы проводится уже пять лет в 34 регионах. Однако, по ее словам, деньги, которые на него выделяются, позволяют отрабатывать набор социальных услуг только в отдельных муниципальных образованиях регионов. На сегодняшний день такими услугами охвачено только 7% нуждающихся.

Поэтому она предложила со второго полугодия 2022 года и в 2023 году запустить новый эксперимент в пяти регионах, чтобы отработать всю технологию долговременного ухода.

"Это не потребует каких-то серьезных финансовых ресурсов, но если брать средние регионы, некрупные регионы страны, то это порядка 17 млрд рублей для того, чтобы отработать, подготовить персонал, запустить это", - отметила она.

Татьяна Голикова
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