В РФ планируют внедрить новую систему ухода за пожилыми и инвалидами

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России планируется внедрить систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, осуществляемую за счет средств социального страхования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

"Нами сейчас разрабатываются подходы к принципиально новой системе долговременного ухода (...) Эта система предполагает оценку индивидуальных потребностей человека и на этой основе предоставления комплексного ухода на дому в пределах установленных государством гарантий. Планируется сделать эту систему частью социального страхования", - сказала Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив в четверг.

По ее словам, новые подходы к системе долговременного ухода основаны "на лучшей мировой практике, в приоритетном порядке долговременный уход должен предоставляться инвалидам I группы и гражданам старше 65 лет".

Вице-премьер сказала, что к пересмотру предоставления соцпомощи для пожилых подтолкнул такой вызов, как старение населения. В ближайшие 20 лет, по ее словам, число пожилых россиян увеличится на 11 млн человек.

"Этот вызов ориентирует нас на пересмотр подходов действующей системы социального обслуживания населения. Ключевой задачей является создание возможностей для оказания социальных услуг и услуг ухода за пожилыми гражданами и инвалидами вне домов-интернатов в домашних условиях", - сказала Голикова.

Она добавила, что внедрение новой системы требует еще дополнительного обсуждения.

По мнению Голиковой, новая система позволит добиться увеличения продолжительности жизни и оказать поддержку нуждающимся гражданам.

"Это еще и новые рабочие места. По нашим оценкам, это порядка 500 тыс. рабочих мест: сиделок, помощников по уходу, специалистов по социальной работе, соцработников, психологов", - добавила вице-премьер.