РФ пока не меняет прогноз производства СПГ к 2035 году до 140 млн т

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия не меняет прогноз производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году в объеме до 140 млн тонн в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Задачу по СПГ мы пока не корректируем. Мы работаем над тем, чтобы реализовать цифры, которые у нас в стратегии заложены даже с учетом того, что это будут российские технологии. Соответственно, принята программа по развитию российских технологий, я уверен, что она будет реализована, там ничего сложного нет", - сказал он.

Евросоюз после начала Россией спецоперации на Украине ввел санкции в отношении инвестиций в российский энергосектор, включая СПГ-отрасль, позднее были введены санкции на поставку технологий и оборудования в СПГ-сфере.

В настоящее время в России работает одна очередь СПГ-завода мощностью до 1 млн т в год, построенная по технологии "НОВАТЭКа" "Арктический каскад".