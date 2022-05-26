Продававшие акции "Газпрома" в четверг на слухах могли потерять около 0,5 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" в четверг накануне публикации ключевой корпоративной новости - рекомендации совета директоров по дивидендам за 2021 год - теряли 15-25 рублей на фоне распространения в телеграм-каналах фейковой новости о том, что выплат акционеры компании не получат.

Утром при открытии рынка цена акций газового концерна составляла 273 рубля, к 13:00 она поднялась до 280 рублей, в 13:40 последовало падение до 255 рублей, с коррекцией вверх до 266 рублей и новым обвалом до 253 рублей в 13:50. Затем к 14:30 цена понемногу поднялась до 270 рублей и находилась около этого уровня до 17:45, когда на новостных лентах информагентств появились молнии о рекомендации по дивидендам "Газпрома". После этого цена акций подскочила до 295 рублей.

Поводом для падения акций в середине дня могла послужить опубликованная в телеграм-каналах подделка новостного сообщения о намерении совета директоров отложить выплату дивидендов.

По официальному сообщению, совет директоров "Газпрома" в четверг рекомендовал годовому собранию принять решение о выплате по итогам 2021 года дивидендов в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, что точно соответствует калькуляции дивидендных выплат, исходя из дивидендной политики компании - направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

По просьбе "Интерфакса" руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко оценил потери инвесторов, продававших акции "Газпрома" в промежуток с 13:40 до 17:40, и соответственно, прибыль покупателей бумаг.

По его словам, цена акций в этот период была в среднем на 10 рублей ниже, чем перед падением, а продано было около 50 млн бумаг, и сумму можно оценить приблизительно в 500 млн рублей. При этом надо учитывать, что наибольшие потери были в первые десять минут после резкого движения цены акций.

По мнению эксперта, поводом для падения цены могла быть и ошибка в поданной заявке, после которой у участников рынка могли появиться мысли о появлении какого-либо инсайда, что спровоцировало резкое движение вниз.