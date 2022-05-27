В Минсельхозе заявили, что в изменении формулы зернового демпфера нет необходимости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может изменить формулу зернового демпфера, который предполагает плавающие экспортные пошлины, но пока не видит в этом необходимости и считает эффективными действующие параметры.

"Квота и демпфер - это тот механизм, который нам позволяет регулировать, во-первых, цену на внутреннем рынке, а во-вторых, наличие товара на внутреннем рынке. При этом, конечно же, демпфирующий механизм состоит из определенных цифр, там есть определенные базы, и эти базы, конечно, могут быть изменены, если мы действительно почувствуем, что ситуация напрягается и наши сельхозтоваропроизводители зарабатывают недостаточно", - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового Форума.

"Если мы увидим тенденции, которые будут говорить о серьезном укреплении рубля, конечно, мы предложим механизм, который поменяет формулу, можно говорить и об увеличении базиса, и о снижении этих 70%, которые сейчас берутся. Но пока та формула, которая есть, на наш взгляд, отвечает и интересам производителей, и интересам государства с точки зрения потребителей конечной продукции. Поэтому нет сомнений в том, что мы готовы рассматривать разные варианты, но еще раз: тот механизм, который есть, пока доказывает свою действенность", - отметил он.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

С 25 мая экспортная пошлина на пшеницу составляет $110,5, она рассчитана на основе цены в $357,9 за тонну.

Кроме того, с 15 февраля по 30 июня действует квота на экспорт зерна из РФ. Она составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн кукурузы, ячменя и ржи.