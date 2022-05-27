Минсельхоз подтвердил прогноз сбора не менее 130 млн т зерна в 2022 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подтвердил прогноз по сбору зерна в этом году в объеме не менее 130 млн тонн

"Пока наш прогноз в 130 млн тонн, мы считает его оправданным", - сказала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

При таком сборе "сможем вывезти на экспорт расчетно 50 млн тонн" зерна, сказала она, не исключив, что экспорт может составить "и 50 млн тонн плюс".