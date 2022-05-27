Россия предложит Монголии перейти на расчеты в рублях и тугриках

В Монголии пожаловались на трудности с переводом денег за российские товары

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Руководство России намерено предложить Монголии перейти на прямые расчеты в национальных валютах - рублях и тугриках, сообщил на форуме "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности" глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Вопрос, который сегодня стоит, это взаимные расчеты в национальных валютах без использования доллара или евро. Это наиболее актуальный вопрос, его решение резко повысит экономическую активность между нашими странами. С российской стороны есть намерение перейти в расчеты рубль-тугрик. Руководители федерального уровня с российской стороны занимаются этим вопросом и это намерение подтверждают", - сказал он.

По его словам, Монголии предложат прямые расчеты в национальной валюте "со справедливо установленным курсом без спекуляций отдельных финансовых организаций" и будут ждать ответа.

Бывают случаи, когда товары из России поставляются в Монголию с отсрочкой оплаты из-за отсутствия возможности расчетов, отметил глава Бурятии. По его словам, долг за такие поставки копится, но сами поставки не прекращаются.

"Предприниматели (Монголии - ИФ) говорят о том, что есть трудности в переводе денежных средств в РФ за импортируемые товары. Мы видим, что у нас есть необходимость решать вопросы по платежному механизму между нашими странами", - заявил на этом же форуме госсекретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Тумур-Уяа Жамбалцэрэн.

По его словам, решение финансовых вопросов приоритетно.

Зампред национальной торгово-промышленной палаты Монголии Базарваань Намжилсурэн подтвердил, что банковские транзакции между Россией и Монголией доставляют некоторые неудобства. Он выразил надежду, что эти и другие трудности удастся решить и вывести двусторонние отношения "на другой уровень".