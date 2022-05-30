"Газпром" строит в Уренгое установку стабилизации конденсата на 8 млн т вместо сгоревшей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует построить на уренгойском Заводе подготовки конденсата к транспорту новую установку деэтанизации конденсата на 8 млн тонн в год вместо сгоревшей в прошлом году установки на 6,16 млн т, свидетельствуют материалы компании.

ООО "Газпром проектирование" ведет подготовку проекта установки деэтанизации конденсата (УДК-1). Предусматриваются четыре нитки по 2 млн т с учетом ниточного ремонта не более одной нитки и межремонтным периодом два года. В качестве сырья рассматривается ачимовский и валанжинский нестабильный конденсат. Мощность установки - 8 млн тонн по сырью в год с плановым ремонтом и 8,343 млн тонн без планово-предупредительного ремонта (ППР).

Установка входит в комплекс Завода по подготовке конденсата к транспорту и предназначена для получения конденсата газового деэтанизированного и газа деэтанизации из конденсата газового нестабильного.

Как отмечается в материалах проектировщика, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер дал поручение о проектировании новой установки 9 августа 2021 года - меньше чем через неделю после пожара (5 августа).

В материалах "Газпрома" сообщается о начале подготовительных строительно-монтажных работ на объекте: устройстве основания и фундамента, свайных работах.

"Ввод в действие новой установки деэтанизации конденсата на заводе по подготовке конденсата к транспорту (УДК-1) на ЗПКТ позволит принять в переработку все возрастающие объемы жидких углеводородов, в том числе с добычных активов, разрабатываемых группой "Газпром нефть"). Нужно отметить, что это весьма амбициозный проект. Проектирование и строительство объекта запланировано в сжатые сроки", - сказал гендиректор ООО "Газпром переработка" Айрат Ишмурзин в интервью журналу "Газпром".

Проект строительства УДК-1 на ЗПКТ Ишмурзин перечислил в ряду основных проектов, которые "Газпром переработка" реализует в текущем году.

5 августа 2021 года на уренгойском Заводе по стабилизации конденсата "Газпрома" произошел пожар. Одна из установок сгорела и подлежит замене.

"Газпром" ввел в составе ЗПКТ новую установку стабилизации мощностью 4 млн тонн ачимовского газового конденсата в год. Также "Газпром" задействовал мощности Пуровского завода "НОВАТЭКа".