Рубль повышается к доллару и евро после падения в конце предыдущей недели

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром, рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,37-67,22 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,6675 руб. (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 69,0575 руб. (-63,25 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,25 коп. к уровню закрытия 27 мая, до 67,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,46 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,78 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после сильного падения по итогам прошлой недели. Поддержку рублю оказывают сообщения, что европейские страны до сих пор не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть.

Европейские страны продолжают обсуждать возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в регион. В воскресенье им не удалось согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ из-за отказа Венгрии поддержать это решение, переговоры продолжатся на этой неделе.

Источник Bloomberg в руководстве ЕС, однако, считает, что соглашение между европейскими странами по-прежнему возможно и может быть достигнуто в ближайшие дни. Специальный двухдневный саммит ЕС, в повестку которого включены вопросы помощи Украине, обороны, энергетической и продовольственной безопасности ЕС, начнется в понедельник в Брюсселе.

Торги в понедельник проходят при сниженной активности, так как биржи США закрыты из-за Дня памяти.

Нефть дорожает в понедельник, цена Brent поднялась выше $120 за баррель на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае.

Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса в столице КНР взято под контроль.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в понедельник составляет $119,65 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $115,59 за баррель, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии.