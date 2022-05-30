"СПБ биржа" оценила долю обособленных иностранных ценных бумаг по требованию ЦБ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банк России 30 мая направил предписание участникам торгов СПБ биржи и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария "СПБ биржи" "Бест Эффортс банка" в НРД, сообщила пресс-служба биржи.

Меры Банка России вызваны необходимостью защитить права и интересы инвесторов в ситуации неопределенности, пока по обособленным иностранным ценным бумагам невозможно проводить расчеты из-за ограничений, введенных Euroclear.

В соответствии с предписанием, количество и наименования ценных бумаг, подлежащих обособлению, определяются по итогам торгов 27 мая, включая ценные бумаги, расчеты по которым завершатся 31 мая и 1 июня.

При распределении обособленных ценных бумаг между клиентами участники торгов будут руководствоваться порядком, аналогичным применяемому депозитариями при зачислении ценных бумаг при наступлении корпоративных событий.

Общий алгоритм по обособлению иностранных ценных бумаг будет следующим. По каждому наименованию иностранных ценных бумаг определяется соотношение долей между ценными бумагами, доступными для торгов, и обособляемыми - учитываемыми в НРД.

Исходя из полученной пропорции, на счете каждого клиента, владеющего такими наименованиями ценных бумаг, определяется количество ценных бумаг, подлежащих переводу на неторговый раздел субсчета депо.

Эта процедура коснется только тех клиентов, в портфеле которых есть наименования ценных бумаг, подпадающих под обособление. Также важно отметить, что в портфеле клиента будет обособлена только часть таких ценных бумаг, их точное количество будет определено исходя из принципа пропорциональности.

Обособление коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, за исключением HeadHunter Group PLC, Yandex N.V., Ozon Holdings PLC, Cian PLC. Обособление также не коснется ценных бумаг с листингом на иных биржах, в частности, ценных бумаг компаний TCS Group Holding PLC и Fix Price Group Ltd.

Все инвесторы, часть ценных бумаг которых попадет под обособление, остаются законными владельцами всех приобретенных ими ценных бумаг, включая все ценные бумаги, переведенные на неторговый раздел.

Права собственности на ценные бумаги инвесторов подтверждаются выписками из депозитариев, в которых открыты счета депо каждого инвестора. На момент открытия торгов 31 мая операции с ценными бумагами, подлежащими обособлению, проводиться не будут.

В результате исполнения предписания полностью будут отделены свободно торгуемые иностранные ценные бумаги от ценных бумаг, торги которыми невозможны до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев.

Проводимые действия не отразятся на количестве наименований ценных бумаг, доступных на торгах СПБ биржи.

Инвесторам для заключения биржевых сделок доступно более 1650 наименований ценных бумаг международных компаний. По некоторым наименованиям ценных бумаг уменьшается их количество в штуках, доступных к продаже. В денежной оценке доля обособленных ценных бумаг составит менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля всех участников торгов, которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам СПБ биржи.

Банк России, СПБ биржа и участники торгов ведут непрерывную работу по выработке системного решения, взаимодействуя с международными контрагентами.