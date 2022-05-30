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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Китай откроет зарубежным инвесторам доступ к рынку облигаций с 30 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая расширят доступ к рынку облигаций для зарубежных институциональных инвесторов, рассчитывая привлечь капитал после распродажи местных бондов иностранцами в начале этого года.

Квалифицированные институциональные инвесторы, в том числе центробанки, суверенные фонды, коммерческие банки и пенсионные фонды, смогут покупать китайские бонды на биржевом рынке с 30 июня, сообщил Народный банк.

Такое решение "поможет увеличить приток капитала в КНР", отмечают в НБК.

Институциональные инвесторы также смогут вкладывать средства в деривативы и другие инструменты, разрешенные НБК и Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC), сообщил китайский ЦБ.

Иностранные инвесторы могут совершать сделки с облигациями на межбанковском рынке КНР, на долю которого приходится 86% всей торговли бондами, с 2016 года. Однако доступ к биржевому рынку для них был закрыт, отмечает Bloomberg.

Общий объем китайского рынка облигаций, по данным НБК, составляет 138,2 трлн юаней ($20,6 трлн).

Глобальные фонды продали рекордные объемы китайских гособлигаций в феврале и марте в связи с падением премии за риск к доходности бумаг относительно US Treasuries. Иностранных инвесторов напугали тесные связи Пекина с Россией, в отношении которой были введены жесткие санкции в связи с военной операцией на территории Украины.

В апреле, согласно данным Chinabond, зарубежные инвесторы продали китайские госбумаги на 42 млрд юаней.

В минувшую пятницу также стало известно, что CSRC и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга договорились о включении биржевых индексных фондов (ETF) в программу взаимосвязи бирж материкового Китая и Гонконга.

Китай Народный банк Китая CSRC Chinabond США Гонконг
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