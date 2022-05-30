ЕАБР ухудшил прогноз для экономики Казахстана на 2022 год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что экономика Казахстана в 2022 году вырастет на 2,5%. В февральском прогнозе банка говорилось, что ВВП Казахстана вырастет на 4%.

"По сравнению с предыдущим прогнозом оценка понижена на 1,5 п.п. Вторичные эффекты рестрикций в отношении России окажут влияние на замедление экономического роста в Казахстане. Основные каналы - торговля и инвестиции. Можно ожидать замедления темпов выпуска в добывающей и обрабатывающей промышленности, так как около половины экспорта Казахстана в Россию составляют металлургические изделия", - говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков ЕАБР, эффект от сокращения экономической активности в России может составить около 0,8 п.п. роста ВВП.

"Дополнительное сдерживающее влияние на экспорт Казахстана будет оказывать замедление темпов роста мировой экономики, что снизит рост на 0,5 п.п. Прямые и косвенные потери из-за проблем с международной транспортировкой могут составить до 1,1 п.п. роста ВВП", - отмечается в сообщении.

Пересмотр прогноза по объему добычи нефти может соответствовать 0,3 п.п. потерь роста ВВП.

"Поддержку экономике могут оказать высокие цены на нефть и реализация структурных реформ. В 2021 году приоритеты реформ были переформулированы в рамках ряда национальных проектов, направленных на диверсификацию экономики, преобразование рынка труда, развитие частного сектора, региональное развитие и цифровизацию. С учетом указанных факторов снижения и роста увеличение ВВП по итогам 2022 году составит 2,5%", - отмечает ЕАБР.

В 2023 году банк ожидает рост экономики Казахстана на 4,8%, в 2024 - на 4,5%.

"Согласно базовому прогнозу, экономика Казахстана в 2023 году увеличится на 4,8% - этому будут способствовать завершение работ по увеличению мощностей по добыче нефти на месторождении Тенгиз, а также реализация государственных программ, направленных на повышение доходов населения", - говорится в сообщении.

Инфляция в Казахстане в 2022 году, по прогнозу банка, составит 13,2%, в 2023 - 5,8%, в 2024 - 4,4%. Пик показателя в 13,5% придется на второе полугодие 2022 года.

"Основные проинфляционные факторы: изменение курса национальной валюты, повышение мировых цен на сырье и продовольствие, рост инфляции у торгового партнера - России и ухудшение ситуации в мировых цепях поставок. Сдерживанию инфляционного давления будут способствовать повышение базовой ставки, а также меры регуляторного характера, в том числе введенный мораторий на повышение цен на газ до 1 января 2024 года и на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства до 1 июля 2022 года", - отмечается в сообщении.

Курс тенге, по прогнозу банка, в 2022 году сложится на уровне 459,2/$1, в 2023 - 473,6/$1, в 2024 - 485,6/$1.