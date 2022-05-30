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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

S&P понизило рейтинги Украины до "CCC+/C"

Аналитики агентства считают, что конфликт с Россией будет затяжным

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "B-/B" до "CCC+/C".

Военная операция на Украине

"Мы ожидаем, что российско-украинский военный конфликт будет затяжным. По нашему мнению, способность правительства Украины погасить свой коммерческий долг в иностранной валюте зависит от потока донорской поддержки", - говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P подтвердило рейтинги страны в национальной валюте на уровне "B-/B" и "uaBBB-", поскольку считает, что государственный долг Украины, номинированный в гривнах, менее уязвим для неплатежей.

Помимо этого, агентство указало, что удалило рейтинги из перечня на пересмотр для возможного понижения и присвоило им "негативный" прогноз.

"Негативный" прогноз отражает риски для экономики, внешних балансов, государственных финансов и финансовой стабильности Украины, связанные с военным конфликтом, которые могут подорвать способность правительства выполнять свои долговые обязательства", - отмечается в сообщении.

Неделю назад агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с "Caa2" до "Caa3", прогноз по рейтингам также был изменен на "негативный".

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