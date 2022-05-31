ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков.

"Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть) до конца 2024 года", - приводит во вторник слова Петкова Болгарское национальное радио.

"Это поможет подготовить нашу перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти", - отметил премьер.

Ранее во вторник стало известно, что главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.