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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

Добыча нефти на Кашагане приостановлена на 45 дней в связи с плановым ремонтом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Добыча нефти на месторождении Кашаган с 1 июня приостановлена в связи с плановым ремонтом, сообщил оператор проекта компания NCOC (North Caspian Operating Company).

"С 1 июня компания NCOC останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении на сайте компании.

"Масштабные работы, объемом более 2 млн человеко-часов, планируется выполнить в течение 45 дней", - уточнили в компании.

По данным NCOC, плановый ремонт предусматривает приостановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет.

Ранее заместитель управляющего директора NCOC Ермек Марабаев сообщал, что это второй плановый ремонт на проекте. Первый был осуществлен в 2019 году, третий запланирован на 2026 год.

Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Оператором Кашагана является консорциум NCOC (North Caspian Operating Company).

Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Казахстан Кашаган NCOC
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