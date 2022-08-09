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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

На Кашагане возобновили добычу нефти после приостановки из-за утечки газа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На месторождении Кашаган в ночь с 9 на 10 августа возобновлено производство, приостановленное из-за утечки газа на одном из объектов, сообщил консорциум North Caspian Operating Company (NCOC).

"NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, сообщает о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте консорциума.

В компании отметили, что "работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений".

"Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени", - проинформировали в NCOC.

Как сообщалось, 3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены "в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка".

Известно, что "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) существенно снизил объемы перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск в связи, в том числе, с остановкой добычи на Кашагане.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Оператором Кашагана является консорциум NCOC (North Caspian Operating Company).

Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Казахстан Кашаган NCOC
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