Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,4-2,5%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок, продолжающейся негативной реакции на новые антироссийские санкции ЕС и вступления в силу решения ЦБ РФ о снятии запрета на открытие новых коротких позиций. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов снизились на 1,4-2,5%, при этом в откате лидируют не входящие в расчет индикаторов "префы" "Мечела" после рекомендаций совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2341,52 пункта (-2,5%), индекс РТС - 1198,55 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар подрос до 61,88 рубля (+0,38 рубля).

Обыкновенные акции "Мечела" снизились на 2,5%, "префы" упали на 28,8% (на пике падение достигало 32,7%).

Накануне вечером, уже после закрытия торгов на Мосбирже, стало известно, что совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 год. По уставу "Мечел" распределяет между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО (в 2021 году достигла 80,6 млрд руб. против 0,8 млрд руб. годом ранее). Исходя из этого, выплаты за прошлый год могли составить около 116 руб. на акцию.

"Мечел" к настоящему времени не отказался от моратория на банкротство, введенного правительством РФ с 1 апреля сроком на полгода. В 2020 году компания на фоне действия "коронавирусного" моратория на банкротство на несколько месяцев задержала выплату дивидендов на "префы".

Подешевели утром в среду также акции "Интер РАО" (-3%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "ММК" (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,4% "префы"), ВТБ (-1%), Сбербанка (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+0,9%), "префы" Сбербанка (+0,4%), акции "РусГидро" (+0,3%).

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешний фон в среду не отличается повышенным оптимизмом, но и явно негативным его не назовешь. Слабость индексов Китая компенсируется ростом в Японии. Слухи о разногласиях в ОПЕК+ пока опровергаются ключевыми участниками, нефть остается дорогой. Соответственно, российский рынок может продолжить вяло отыгрывать ограничения для отечественной нефти в Европе, но в остальном условия остаются прежними.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что в среду рынок акций РФ может продолжить снижение.

С 1 июня снимается запрет на открытие коротких позиций на российском фондовом рынке, что может повысить объемы торгов, но также увеличить и волатильность. Общий негативный сантимент на российском рынке из-за европейских антироссийских санкций может сохраниться, а индекс МосБиржи продолжить снижение до 2300 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что утром в среду индекс МосБиржи может попытаться отыграть часть потерь предыдущего дня с прицелом на коррекционный отскок в район 2400 пунктов.

Рубль может перейти к коррекционному снижению, что позволит паре доллар/рубль предпринять попытку выхода в район 64 руб./$1. Поводом к этому выступят ожидания изменения баланса спроса и предложения валюты на рынке. Прохождение налоговых выплат может привести к снижению предложения со стороны экспортеров, так как текущие котировки доллара и евро не интересны с точки зрения накопления рублевых запасов. При этом восстановление импорта за счет перестройки цепочек поставок в среднесрочной перспективе будет способствовать активизации спроса на валюту со стороны экспортеров. Плюс к этому, с 1 июня инвесторы могут покупать валюту с "плечом", что расширит их возможности по диверсификации портфелей по валютам и может создать дополнительный спрос, считает аналитик.

Внимание инвесторов в среду привлечет публикация итоговых данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США. Также важным фактором, способным оказать влияние на рынки, станут выступления представителей ФРС и ЕЦБ, полагает Зварич.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,4-0,7%. Индексы резко выросли на прошлой неделе, что позволило Dow Jones и S&P 500 зафиксировать минимальный подъем по итогам месяца, а Nasdaq Composite - сократить падение.

Среди факторов, оказывающих давление на американский рынок акций, выступили опасения, что высокая инфляция начнет отрицательно сказываться на корпоративных прибылях, а также ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, которое, по мнению экспертов, может спровоцировать рецессию в экономике.

Американский президент Джо Байден во вторник провел встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которой обсуждались перспективы экономики США и мировой экономики. По итогам встречи Байден заявил, что "не намерен вмешиваться в крайне важную работу" Федрезерва.

В Азии в среду динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Поддержку японскому рынку оказали ослабления антиковидных ограничений, которые шаг за шагом продвигают страну к полному открытию, отмечают эксперты. Со среды Япония удвоила дневной лимит на количество въезжающих в страну людей - до 20 тыс. человек. Кроме того, посетители из ряда стран были освобождены от прохождения тестирования на коронавирус. Также правительство Японии объявило, что планирует с 10 июня возобновить прием иностранных туристов - впервые за два года.

Розничные продажи в Германии в апреле рухнули на 5,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Темпы падения стали максимальными за последний год. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали гораздо менее существенного снижения - на 0,2%. В марте показатель уменьшился на 0,1%.

Нефть и санкции

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены растут после снижения во вторник на фоне сообщений относительно новых санкций в отношении России и перспективы приостановки ее участия в сделке ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $117,05 за баррель (+1,3% и -1,7% во вторник), июльская цена WTI - $116,16 за баррель (+1,3% и -0,4% накануне).

Страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни.

Кроме того, Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщила газета Financial Times со ссылкой источники.

Между тем некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ.