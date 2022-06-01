Индексы РТС и Мосбиржи выросли по итогам торгов в пределах 1,2%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций закончил первые торги лета ростом индексов на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры, хотя внешние площадки подавали смешанные сигналы, а Банк России с 1 июня снял запрет на короткие продажи бумаг.

Лидерами роста выступили акции Сбербанка (+3,1%), обвалились цены на "префы" "Мечела" (-23,6%) на рекордных с ноября оборотах после рекомендаций совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,8%, до 2374,6 пункта, индекс РТС вырос на 1,2%, до 1222,18 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар подешевел на 29 копеек до 61,22 рубля.

Подорожали акции Сбербанка (+3,1% и +1,4% "префы"), "РусГидро" (+2,5%), АФК "Система" (+1,8%), "Татнефти" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), ВТБ (+1%), "МТС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Подешевели акции "Русала" (-2%), "Газпром нефти" (-1,9%), "Россетей" (-1,8%), "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), расписки Ozon (-0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Завод им. Лихачева" (+9,9%), расписки Cian (+6,2%), акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+5,8% и +5,6% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,5%), "префы" "Транснефти" (+5%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (+4,1%).

"Префы" "Мечела" упали на 23,6% (до 162,5 рубля) при объеме торгов 2,412 млрд рублей.

Накануне вечером, уже после закрытия торгов на "Мосбирже", стало известно, что совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 год. По уставу "Мечел" распределяет между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО (в 2021 году достигла 80,6 млрд руб. против 0,8 млрд руб. годом ранее). Исходя из этого, выплаты за прошлый год могли составить около 116 руб. на акцию.

"Мечел" к настоящему времени не отказался от моратория на банкротство, введенного правительством РФ с 1 апреля сроком на полгода. В 2020 году компания на фоне действия "коронавирусного" моратория на банкротство на несколько месяцев задержала выплату дивидендов на "префы".

Также подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (-16% и -13,2% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (-12,9% и -11,1% "префы") и упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Сегежа групп" (-5,6%, до 8,5 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,64 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,16 млрд рублей (из них 6,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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