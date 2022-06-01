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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Грузооборот транспорта в России снизился в апреле на 5,9%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В апреле в России грузооборот транспорта снизился в годовом измерении на 5,9%, до 447,5 млрд т-км, говорится в материалах Росстата.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил в апреле 2022 года 222,6 млрд т-км (-1,3%), автомобильного - 23,2 млрд т-км (+0,3%), морского - 3,3 млрд т-км (-18,1%), внутреннего водного - 3,4 млрд т-км (+24,6%), воздушного (транспортная авиация) - 0,1 млрд т-км (-84,6%), трубопроводного - 194,8 млрд т-км (-11,2%).

Грузооборот транспорта в январе-апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 1,6%, в том числе: железнодорожного - вырос на 2,6%, автомобильного - на 2,9%, морского - на 3%, внутреннего водного - на 7,2%, воздушного (транспортная авиация) - снизился на 41%, трубопроводного - вырос на 0,5%.

Росстат
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