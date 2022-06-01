Графический сервис Canva прекратил работу в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сервис для графического дизайна Canva стал недоступным на территории России.

На главной странице сайта отображается сообщение, согласно которому уход Canva из России связан с действиями страны на территории Украины.

Проект был создан в 2013 году в Австралии, с 2017 года он был доступен на русском языке. Сервис, в частности, позволяет создавать иллюстрации и макеты с использованием шаблонов и стоковых фотографий из встроенной библиотеки.