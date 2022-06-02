Рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания на старте торгов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет, евро, напротив, подрастает на Московской бирже в четверг утром. Рубль слегка понижается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 60,87-61,4 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,25 руб. (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 64,65 руб. (+27 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,5 коп. к уровню закрытия 1 июня, до 62,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,33 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 98,71 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению. В четверг состоится министерская встреча стран ОПЕК+. Незадолго до встречи пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,9 млн баррелей в сутки, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В учет прогноза брались инфляция, российско-украинский конфликт, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и другие факторы.

Один из источников FT отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о своем намерении увеличить добычу на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Российская нефть

Страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Москва продавала нефть по цене ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.

"В Европе думают о дальнейших ограничениях на покупки российской нефти, при этом идет интенсивное обсуждение того, как можно было бы продолжить закупать эту нефть, но по ограниченным ценам. (...) Чтобы она продавалась по значительно более низкой цене, чем та, которая формируется рынком в настоящий момент", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме, дополнительных подробностей он не предоставил. В ЕС о таких обсуждениях СМИ не сообщали.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, Германия, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти. Планируется, что в итоге все эти меры затронут порядка 90% импортируемой странами Евросоюза нефти из РФ.

Цены на нефть опускаются в четверг на информации газеты Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени в четверг составляет $114,38 за баррель, что на 1,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,25 за баррель, что на 1,74% ниже итогового значения предыдущей сессии.